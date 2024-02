Strage sul lavoro a Firenze | oggi sciopero e presidi di edili e metalmeccanici “Servono più controlli e la patente a punti per le imprese”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Due ore dinazionale per, mobilitazioni e assemblee sui luoghi diper le altre categorie,in molte città da Milano a Bari. È la protesta indetta da Cgil e Uil dopo lanel cantiere Esselunga di. I segretari generali Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri parteciperanno a una manifestazione nel capoluogo toscano a partire dalle 16:30. “Basta parlare di cordoglio”, attaccano le sigle, “è il momento che il governo, lee le loro associazioni di rappresentanza si assumano le responsabilità: massimo ribasso, appalti a cascata, mancanza di, precarietà delsono conseguenze di scelte, non una fatalità. Mai più morti sul ...

Il tragico bilancio per il crollo del cantiere Esselunga a Firenze è fermo a quattro morti e un disperso. L'operaio che ancora manca all'appello ...

Oggi lo sciopero e un presidio con mille garofani bianchi per chiedere "più sicurezza" e "basta morti sul lavoro": ...delle 5 vittime della strage dell'Esselunga di via Mariti. Sarà l'immagine che aprirà la manifestazione di oggi pomeriggio, ore 16.30, in occasione dello sciopero nazionale contro le morti sul lavoro.

Crollo Firenze, recuperato il corpo del quinto operaio. Si indaga sulla trave spezzata: Continua gallery Cronaca Incidenti sul lavoro: i numeri e i casi recenti delle morti bianche Dal crollo di Firenze nel cantiere di un supermercato, fino alla strage di ...

Omicidi sul lavoro: Si è svolta questa mattina sotto il Ministero del Lavoro una manifestazione di protesta convocata dall'unione Sindacale di Base dopo l'ennesima strage sul lavoro, avvenuta a Firenze. Usb ha ribadito con forza la necessità di introdurre per legge il reato di omicidio sul lavoro. Una proposta che USB sta sostenendo attraverso una campagna che ...