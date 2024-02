Strage Palermo | da Barreca nessun pentimento | “Erano vinti dal diavolo”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A riferirlo l'avvocato del 54enne: "E' in uno stato di delirio costante". Il legale della coppia: "Delitto raccapricciante"segno di, fino a questo momento. Giovanni, il muratore di 54 anni arrestato con l'accusa di avere sterminato la famiglia durante un rito di esorcismo ad Altavilla Milicia (), continua a ribadire che la

Strage Palermo, legale coppia: respingono le loro responsabilità: Palermo , 21 feb. (askanews) - "Ho incontrato i miei assistiti, sia Sabrina Fina e Massimo Carandante. Mi hanno fornito degli spunti investigativi e si deve cercare di capire a fondo la vicenda.

Strage di Altavilla: “Non siamo stati noi”. La coppia e l’incontro per errore: Stamani li ha incontrati nel carcere Pagliarelli di Palermo. Tre ore di colloquio in cui sono apparsi provati, sconvolti e si sono detti addolorati per le vittime della strage di Altavilla Milicia e ...