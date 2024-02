“Strage di russi a Avdiivka” | blogger critica strategia | trovato morto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – Costretto a cancellare un post sull'alto numero di soldatimorti ad, ilmilitare russo Andrey Morozov si sarebbe ucciso oggi con un colpo di pistola, dopo un ultimo messaggio su Telegram in cui annunciava il suo suicidio. Diversi canali Telegram pro guerra annunciano la morte del, noto come Murz,

Secondo il governatore regionale filo-russo, gli ucraini hanno sparato colpi di artiglieria in una zona molto frequentata della città. Le autorità ... (ilgiornale)

La Russia accusa Kiev di aver provocato una strage di civili in seguito a un attacco a una panetteria nelle città occupata di Lisichansk, nell'Est ... (today)

Londra sanziona 6 presunti responsabili per la morte di Navalny: (ANSA) - LONDRA, 21 FEB - Il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato di aver imposto sanzioni su sei funzionari russi, additati come presunti responsabili della morte in carcere di Alexey ...

L'esercito ucraino colpisce a 25 chilometri dal fronte: strage di soldati in addestramento: L'esercito ucraino ha lanciato un attacco con due missili Himars contro un campo di addestramento russo vicino al villaggio di Trudovskoye, nel distretto di Volnovakha, in Donetsk, a 25 km dal fronte.