Strage di Bologna | il figlio di Paolo Bellini a Sky TG24 | Mio padre è l' essenza del male

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Questa è la storia di Guido, un ragazzo che nella vita ha avuto una sola colpa, quella di essere ildell’uomo nero. Ovviamente non stiamo parlando del protagonista delle favole che terrorizzavano i bambini degli anni '70. Qui l’uomo nero è nero solo dal punto di vista dell’appartenenza politica e ha un nome e un cognome molto conosciuti:. Il curriculum dell’uomo nero mette veramente paura: esponente di spicco della destra eversiva legata ad Avanguardia Nazionale, ladro di mobili antichi, truffatore, killer al soldo della ‘Ndrangheta, coinvolto nelle vicende legate alle bombe del '93, a quelle della trattativa Stato-Mafia e soprattutto in quelle delladiper cui è stato condannato all’ergastolo. Secondo gli inquirenti non ci sono dubbi, è lui il quinto uomo ...