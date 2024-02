Strage di Altavilla Milicia | il sospetto degli investigatori sulla coppia | “Volevano la casa”

Altavilla, Barreca: “La mia famiglia vinta dal Diavolo, per fortuna sono arrivati Massimo e Sabrina”. Che negano l’esorcismo: “Mia moglie non ce l’ha fatta è stata vinta dal diavolo. Così come i miei figli. Per fortuna sono arrivati Massimo e Sabrina”. Giovanni Barreca, l’uomo che ha confessato di aver torturato e ucciso dur ...

Strage di Palermo, Giovanni Barreca: «Non mi pento. Mia moglie e i miei figli vinti dal diavolo». Il legale chiederà la perizia psichiatrica: Nuovi inquietanti dettagli sulla strage familiare di Altavilla Milicia, nel Palermitano. Nessun segno di pentimento, fino a questo momento. Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni arrestato con ...

Strage Palermo, i Fratelli di Dio e l'ipotesi del movente economico. «Perso il Reddito, avevano puntato la villetta dei Barreca»: Una delle piste su cui si stanno muovendo gli inquirenti, spiega Repubblica, sarebbe che la coppia di fanatici religiosi avesse delle mire sulla villetta dei Barreca ad Altavilla Milicia (Palermo). La ...