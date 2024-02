Strage di Altavilla Milicia | dietro l’orrore ci potrebbero essere interessi economici

Giovanni Barreca "non è consapevole della sua condizione", e il lavoro del l'avvocato per la strage di Altavilla Milicia si complica (notizie.virgilio)

Giovanni Barreca sulla strage di Altavilla Milicia manda in crisi l'avvocato, cos'ha detto al suo legale: Giovanni Barreca "non è consapevole della sua condizione", e il lavoro dell'avvocato per la strage di Altavilla Milicia si fa complicato ...

Altavilla, Barreca: “La mia famiglia vinta dal Diavolo, per fortuna sono arrivati Massimo e Sabrina”. Che negano l’esorcismo: “Mia moglie non ce l’ha fatta è stata vinta dal diavolo. Così come i miei figli. Per fortuna sono arrivati Massimo e Sabrina”. Giovanni Barreca, l’uomo che ha confessato di aver torturato e ucciso dur ...

Strage di Palermo, Giovanni Barreca: «Non mi pento. Mia moglie e i miei figli vinti dal diavolo». Il legale chiederà la perizia psichiatrica: Nuovi inquietanti dettagli sulla strage familiare di Altavilla Milicia, nel Palermitano. Nessun segno di pentimento, fino a questo momento. Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni arrestato con ...