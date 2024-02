Strage alla parata in onore del generale russo Oleg Moiseev | missili ucraini centrano campo di addestramento | 165 morti | mistero sulla sorte del comandante

Andryi «Murz» Morozov, si sarebbe tolto la vita ieri mattina a seguito delle minacce degli agenti di Mosca per un post in cui affermava che la ... (corriere)

La strage di Altavilla, «Vogliamo strapparti a Satana»: così i predicatori reclutavano nuovi adepti, l’audio integrale: Disclaimer - Il post dal titolo: «La strage di Altavilla, «Vogliamo strapparti a Satana»: così i predicatori reclutavano nuovi adepti, l’audio integrale è apparso 1 minuto fa sul quotidiano online gds ... mondopalermo

Semaforo di via del Cantone, è strage di multe: "In tutto il 2023 elevate dodicimila sanzioni": Un quadro che secondo Toccafondi dovrebbe fare propendere per una diversa soluzione legata alla viabilità in zona: "Quel semaforo – dice - si trasformi in rotonda, aiuterebbe la fluidità del traffico ... lanazione

Urbino, Ca’ Gulino riapre a marzo, lavori a Le Conce: le due strade a senso unico. Il Comune mette d'accordo Regione e Anas: URBINO La viabilità tra Urbino e Fermignano e di conseguenza dalla città ducale verso il litorale fanese soffre di rallentamenti e problematiche dalla fine dello scorso anno, a ... corriereadriatico