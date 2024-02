Strade Blu Live nel solco dei Waterboys

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un nuovo appuntamento diBlu, il 22 febbraio da Nerolidio a Como, conduce fino in Liguria, per la precisione a Dolceacqua, dove Luca Ghielmetti ha conosciuto Nino Perrino, maestro del Rossese, che nel frattempo ha messo sulle spalle 62 vendemmie. Ed è per lui, che sarà presente insieme alla nipote Erica, che Ghielmetti ha voluto riunire una superband composta da Giuliano Raimondo, Michele Gattoni e Marco Brioschi. Ad aprire la serata un omaggio a un gruppo che riflette pienamente l’anima della quinta tappa diBlue: ovvero idel capolavoro Fisherman’s Blues.