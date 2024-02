Stefano | Beatrice | Federico | Sergio o Marco | cosa dicono i sondaggi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Stasera il Grande Fratello torna con la trentottesima puntata, durante la quale scopriremo chi dovrà abbandonare definitivamente la casa traMiele,D’Ottavi,Luzzi,Massaro eMaddaloni. Il televoto infatti è eliminatorio e il gieffino meno votato dovrà lasciare il gioco. Isembrano abbastanza chiari, a rischiare di più pare che siaD’Ottavi, che durante l’ultimo televoto eliminatorio (lo scorso 23 febbraio) è rimasto in gioco per appena l’1% in più di Vittorio Menozzi. Intanto nella casa del Grande FratelloLuzzi ha chiesto ai suoi fan di salvare ancheMiele. I Luzzers ascolteranno l’appello?ci sta palesemente chiedendo di votare solo ...