Stalking e maltrattamenti Condannato a 2 anni e mezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime. Troppo forte l’emozione dopo tante udienze, la requisitoria del pubblico ministero, le parole della difesa dell’ex che le aveva reso la vita un inferno. La giovane donna è scoppiata a piangere quando il giudice Simone Spina ha letto la sentenza di condanna nei confronti dell’uomo, 40, imputato per. Maieri anche per averla maltrattata (le parti sono state invitate a trattare anche questo profilo) a due. Chiesta da subito una pena sostitutiva, fra novanta giorni le motivazioni. Il pm aveva domandato un anno ma per il solo reato diper cui si procedeva inizialmente, la difesa l’assoluzione. Lei aveva raccontato di essere stata inseguita in macchina dall’ex, chiamando la madre temendo che ...