Stadio Franchi | operai al lavoro Demolito il tabellone della Curva Ferrovia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Firenze, 21 febbraio 2024 – E’ ufficialmente cominciata la demolizione di quella parte delloche dovrà far spazio al nuovo impianto. Il progetto di cui si è tanto discusso nei mesi scorsi comincia quindi a prendere vita. Nella mattinata di oggi, 21 febbraio, glihanno iniziato la demolizione delche venne inaugurato in occasione dei mondiali di Italia 90. Una pinza meccanica ha cominciato a distruggere la struttura in cemento che si trova sopra gli spalti. La previsione, si spiega da Palazzo Vecchio, è concludere questa fase dei lavori propedeutici entro metà marzo: dopo di che inizieranno i lavori del corpo principale dell'appalto, affidato a Cobar e Sac.