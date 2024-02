“Squalifica e televoto saltato” Allarme al Grande Fratello | prima la scoperta e poi il caos

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Attenzione, da un momento all’altro, tutto potrebbe cambiare per quanto riguarda la puntata deldi questa sera. La 38esima diretta avrebbe in programma di svelare, attraverso il, quale tra cinque concorrenti nominati sarà eliminato. Tutto potrebbe saltare per unaper bestemmia. È vero. Fino a questo momento, per quanto riguarda l’edizione ancora in corso, di squalifiche non se ne sono viste nemmeno quando normalmente sarebbero state ovvie. Eppure non si può mai essere certi di come agiranno gli autori del2023. Se la bestemmia è chiara lasarebbe vicina.che salta: cosa sta succedendo Il ...