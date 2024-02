Spring | l' elettrica low cost

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ormai archiviata da tempo la politica dell'auto Low, Dacia prosegue con successo la strategia “Best value for money”. L'ultima nata è la NuovaElectric, che eredita davvero poco dalle passate generazioni. Con design esterno e interno completamente rinnovati, laElectric vuole farsi largo nel mercato di riferimento e i presupposti per il successo sembrano esserci tutti. Lanciata nel 2021, laa batteria è stata la terza autopiù venduta a privati nel 2022 e 2023, un risultato importante che dimostra la fiducia degli automobilisti nel marchio rumeno della famiglia Renault. La NuovaElectric si presenta con uno stile robusto e assertivo, linee decise e particolari accattivanti. La metamorfosi si vede ancor di più è all'interno dell'abitacolo, ...