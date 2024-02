Spot sicurezza stradale | nella clip della nuova campagna del Mit nessuno mette la cintura | è polemica - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In uno dei trepromossi dal Ministero dei Trasporti per sensibilizzare i giovani sulla, vengono presentati due scenari distinti: uno in cui viene compiuta una scelta errata e uno in cui viene fatta quella corretta, ma in entrambi i casi senza l'uso delle cinture di