Sporting CP-Young Boys | Europa League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)CP-è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00:tv,. Un’autorete di Amenda, un rigore del solito Gyokeres (20esimo gol tra coppa e campionato per il centravanti svedese) e un gol di Gonçalo Inacio sette giorni fa hanno consentito allodi Ruben Amorim di raccogliere una preziosa vittoria e di ipotecare la qualificazione agli ottavi di. Nel match di Berna i padroni di casa dellohanno resistito molto meno del previsto anche se la rete del giallonero Ugrinic (1-3) oltre a ...

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Young Boys-Sporting Lisbona , match valido per i playoff di Europa League che andranno in scena alle... (calciomercato)

Europa League, dove vedere le partite di giovedì 22 febbraio in tv e streaming: Si giocheranno giovedì 22 febbraio le gare di ritorno dei playoff dell'Europa League 2023/2024. Alle 18.45 sono in programma Friburgo-Lens, Rennes-Milan, Tolosa-Benfica e Qarabag-Braga, mentre alle 21 ...

Sporting-Young Boys, il pronostico di Europa League: intriga il Multigol Casa, azzardo combo: Questo giovedì si chiuderà il turno dei playoff di Europa League. All'Estadio José Alvalade andrà in scena il ritorno tra Sporting e Young Boys: le due ...

Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: anteprima partita per partita: Milan, Benfica, Galatasaray, Sporting CP e Qarabag arrivano al ritorno in vantaggio, mentre tre sfide, tra cui Roma-Feyenoord, rimangono in bilico dopo i pareggi dell'andata. Ecco gli spunti più inter ...