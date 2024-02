Spider-Man | Across the Spider-Verse | altri due film sarebbero in sviluppo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Buone notizie per gli appassionati dell’universo-Man e dellodi Sony Animation. Pare che dopo l’arrivo di-Man: Beyond the, terzo capitolo della saga del supereroe, la casa di produzione non concluderà la realizzazione disu Miles Morales e soci. Non è ancora nota la data di uscita di-Man: Beyond the, ma è chiara l’intenzione da parte di Sony di sviluppareanimati sul personaggio. A dichiararlo è stato Daniel Richtman, che ha affermato che la casa di produzione sta già sviluppando almeno...