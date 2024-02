Spaccio | smantellata banda La droga arrivava dall’Albania nascosta in camion modificati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Altri sette arresti, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, e tre obblighi d dimora con divieto di allontanamento diurno, per gli sviluppi di indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Firenze per traffico internazionale diche il 5 febbraio, avevano portato 70 persone in carcere e 8 ai domiciliari, con l’individuazione di quattro organizzazione che avrebbero agito tra Italia, Albania, Olanda, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera. Le nuove misure sono state eseguite ieri tra le province di Firenze e Prato dai militari della compagnia di Borgo San Lorenzo - le indagini sono partite da un sequestro di due chili di marijuana - col supporto dei colleghi delle stazioni competenti per territorio. I nuovi arrestati sono tutti di origine albanese, nazionalità prevalente anche per gli indagati finiti in carcere a inizio mese. ...