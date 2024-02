Spaccio di cocaina in concorso | quattro arresti | tre finiscono in carcere

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) All’alba di martedì 20 febbraio i carabinieri della stazione di Grumello del Monte, coadiuvati da altri reparti della Compagnia di Bergamo e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio, hanno dato esecuzione a 4 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità tunisina, ritenuti responsabili dinellodi sostanze stupefacenti dal 2020. L’attività di indagine era partita nei primi mesi del 2022, quando i militari dell’Arma di Grumello erano riusciti a intercettare una florida attività diposta in essere da un cittadino tunisino che si spostava a bordo di una Fiat Punto. Nel maggio dello stesso anno i carabinieri avevano deciso di sottoporre a controllo l’auto, organizzando un posto di controllo specifico che l’uomo riuscì a forzare, dando il via a un inseguimento che si concludeva con il ...

