Sony ha creato uno zoom “giusto” : FE 24-50mm F2.8 G. Peso - dimensioni e apertura bilanciati - Gli F4 sono di solito compatti, ma poco luminosi. Gli F2.8 sono luminosi, ma pesanti. Sony ha unito le caratteristiche migliori delle due categorie di zoom per apertura ... (dday)

Sony, GTA VI influenzerà direttamente il debutto di PlayStation 5 Pro: In questo modo, Sony si assicurerà un bacino di utenti corposo per l’arrivo dell’atteso titolo creato da Rockstar Games. Inoltre, potrà contare su un intenso marketing per invogliare gli utenti ... tecnoandroid

Sony entra nel mercato dell’auto elettrica: ecco come sarà Sony Afeela: Sony Afeela è stata concepita per essere più di un semplice ... giochi e strumenti di “infotainment”, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente per passeggeri e conducente. Guida Autonoma. Sì, ... economyup

Madame Web entra nella storia del cinema: ha battuto in negativo tutti i record dei film Spider-Man della Sony: Il film diretto da S. J. Clarkson ha battuto tutti i record negativi dei film di Spider-Man prodotti da Sony: non solo ha l’indice di gradimento peggiore su Rotten Tomatoes e Metacritic ma ha anche ... drcommodore