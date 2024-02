“Sono mesi che ruba tutto dalla casa” Grande Fratello | prende anche il cibo | “Fermatela”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilè ancora in onda e no, né chiuderà in anticipo né andrà in pausa per un anno con tanto di cambio di conduzione. Questele voci che circolano in questi giorni, con qualcuno che ha ipotizzato una chiusura anticipata della trasmissione a marzo anziché aprile. Ma a smentire i rumor ci ha pensato il padrone diche, durante l’ultima diretta, ha risposto a tono e messo a tacere tutti con uno scambio di battute in studio con l’opinionista, Cesara Buonamici. “Questa è una serata piena di emozioni, ma questo l’avrete capito già amici. Diciamo che è un po’ un ottovolante, è un po’ il nostro San Valentino, esatto. Siamo arrivati alla 37esima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre”, ha esordito Alfonso Signorini sul suo...

Calcio: Udinese. Deulofeu "Da mesi so che potrei non tornare in campo": 'Sto vivendo un vero calvario', dice l'attaccante spagnolo ROMA (ITALPRESS) - 'Un calvario'. Gerard Deulofeu definisce così il periodo che ...

Gli ultimi mesi in carcere di Navalny, agli amici scriveva: “Se gli diranno di strangolarti, lo faranno”: Gli ultimi mesi in carcere di Alexey Navalny sono stati scanditi dalla scrittura di lettere a familiari e amici e dalla lettura dei suoi libri. Quarantaquattro volumi in inglese letti in un anno, ...

Come sta l'aria in Lombardia Malata ma in miglioramento da almeno 20 anni: Comprendendo dunque anche i mesi estivi, dove i superamenti delle soglie di allarme sono cosa rara. Detto questo, "non solo -affermala relazione -la media annuale di PM10 come da più anni ormai non ...