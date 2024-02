Sono giorni cruciali per il centrodestra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ultimi incontri a livello provinciale per ilcapannorese, sempre alle prese con la necessità di trovare il candidato per le amministrative dell’8 e 9 giugno. Se si arriva ad una sintesi ok, altrimenti decidono i vertici regionali dei partiti, con Fratelli d’Italia che, numeri alla mano, è quello egemone. Ergo, Matteo Petrini rimane il nome in pole position nonostante alcune forze della coalizione abbiano espresso dei dubbi. Solo che adesso il fattore tempo diventa un peso notevole. Se nel 2019 una parte della motivazione della netta sconfitta fu addebitata al fatto di aver scelto il candidato a marzo, non è che stavolta si vada molto lontani da quella data. La compattezza che Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia espressero lo scorso primo agosto quando, in una conferenza stampa, annunciarono di aver già stabilito il programma di incontri con la ...