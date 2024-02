Sondaggi politici sull’Ucraina | in Europa il 33% per lo stop alle armi | il 41% per il loro invio

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I più contrari sono ungheresi e rumeni, tra gli italiani per loil 38% L’, come già in passato, è molto divisa sugli aiuti militari all’Ucraina. Idell’European Council on Foreign Relations lo mostrano bene. In media il 33% degli europei sarebbe a favore di unoo di una limitazione dell’di armamenti, seguendo la linea del Congresso americano, ma questa percentuale è superata da quella di chi vorrebbe invece continuare l’o potenziarlo, il 41%. Nello specifico il 21% è per il mantenimento del ritmo attuale, mentre il 20% sarebbe per un’accelerazione. Come detto, però, le differenze tra Paese e Paese sono molte. Sono soprattutto gli svedesi i più favorevoli a un potenziamento dell’assistenza, il 43% di essi è su questa ...