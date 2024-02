Sofferenza affidata a fiori slogan | candele e biglietti | Sogna ragazzo sogna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un’altra giornata di dolore, quello vero, quello che riempie il perimetro del cantiere Esselunga di cartelli,, striscioni,, palloncini e mazzi di. Anche nell’era dei social, dove i pensieri si possono scrivere senza ’scomodarsi’ troppo, la città e il quartiere si stringono attorno alla strage di Via Mariti, portando e appoggiando una carezza, un pensiero, un dono, sulle recinzioni esterne, con le strade chiuse da venerdì alle 8 e 52 dopo il crollo maledetto. "La vita è sacra. Non può e non deve morire per subappalti. Basta vite spezzate sul lavoro. Basta. Un sentito cordoglio per le famiglie nel dolore". E’ uno dei pensieri tra i circa ventie un centinaio di mazzi di, portati ogni giorno dagli abitanti di Ponte di Mezzo, come un ...