(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) –no,onsì. Glisi fidano poco deglima si fanno condizionare nelle loro scelte d'acquisto dalle, soprattutto quelle negative. E' in sintesi quanto emerge 'Tableau de bord®. L’indice di fiducia dei consumatori, monitor sugli', documento realizzato dall'Istituto Piepoli per, e che Adnkronos/Labitalia ha potuto

Social, Udicon: influencer no, recensioni on line sì, ecco come italiani scelgono acquisti: E per Martina Donini, presidente di Udicon, "le recensioni sono fonte di informazione ... collaborazioni con tutte le parti interessate, inclusi social media e agenzie pubblicitarie, e il ...

San Valentino, l’Udicon mette in guardia i consumatori: “Occhio alle truffe”: In occasione di San Valentino, festa degli innamorati, Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) mette in guardia i consumatori sull’importante fenomeno delle truffe romantiche online, noto come ‘ ...

San Valentino, occhio alle truffe romantiche online: (Adnkronos) - In occasione di San Valentino, festa degli innamorati, Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) mette in guardia i consumatori ...