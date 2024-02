SOCIAL – Milan | l’Inter e Kanye West presi in giro così…Il video

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tramite unsu TikTok, ilha preso inper come si è presentato a San Siro. E ilè diventato subito virale Voleva forse passare inosservatoa San Siro, ma evidentemente non ci è riuscito. In occasione della partita giocata ieri sera tra Inter e Atletico Madrid, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’artista americano si è presentato al Meazza assieme alla moglie Bianca Censori.si è presentato in tribuna autorità con lo stesso look sfoggiato al Super Bowl, ovvero tutto mascherato. Il rapper e produttore musicale di Chicago si è legato da tempo ai colori nerazzurri, tanto che ha inserito in due brani “Stars” e ...