(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Lopotrebbe avvelenare anche il. Scienziati statunitensi hanno scoperto che le persone più esposte all'inquinamento atmosferico da polveri Pm2,5 hanno una probabilità maggiore di presentare a livello cerebrale alte quantità di placche amiloidi 'spia' di. Lo– pubblicato su 'Neurology', rivista ufficiale delll'Accademia americana di neurologia – non dimostra che locausa la malattia neurodegenerativa, ma indica un'associazione da approfondire, precisano i ricercatori. "Questi risultati aggiungono una prova al fatto che il particolato fine derivante dall'inquinamento atmosferico legato al traffico influenza la quantità di placche amiloidi nel. Sono necessari ulteriori studi per indagare i ...

Le persone che abitano in zone con livelli maggiori di Pm2,5 presentano più placche amiloidi spia di malattia Lo Smog potrebbe avvelenare anche il ... (sbircialanotizia)

Smog 'veleno' per il cervello, più segni Alzheimer in chi vive in aree inquinate: lo studio: Lo smog potrebbe avvelenare anche il cervello. Scienziati statunitensi hanno scoperto che le persone più esposte all'inquinamento atmosferico da polveri Pm2,5 hanno una probabilità maggiore di ...

Michelle Hunziker, nostalgia delle Maldive: «Dove non c’è smog e ti confronti con la natura»: Michelle Hunziker nei giorni scorsi ha deciso di godersi un po' di meritato relax alle Maldive, cioè in un paradiso terrestre in compagnia di due (su quattro) delle donne ...

Strage Altavilla, l’amica di Antonella: “Diceva che la coppia le metteva contro marito e figli”: (Adnkronos) – Antonella Salomone "era preoccupata" per l'arrivo di Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia accusata della strage familiare di Altavilla Milicia insieme al marito della donna, ...