Smog ' veleno' per il cervello | più segni Alzheimer in chi vive in aree inquinate | lo studio

Anche da qui la necessità, rimarcata dagli autori, di andare più a fondo con nuove ricerche per far luce sul link smog - Alzheimer.

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 feb. (Adnkronos Salute) - Lopotrebbe avvelenare anche il. Scienziati statunitensi hanno scoperto che le persone più esposte all'inquinamento atmosferico da polveri Pm2,5 hanno una probabilità maggiore di presentare a livello cerebrale alte quantità di placche amiloidi 'spia' di. Lo- pubblicato su 'Neurology', rivista ufficiale delll'Accademia americana di neurologia - non dimostra che locausa la malattia neurodegenerativa, ma indica un'associazione da approfondire, precisano i ricercatori. "Questi risultati aggiungono una prova al fatto che il particolato fine derivante dall'inquinamento atmosferico legato al traffico influenza la quantità di placche amiloidi nel. Sono necessari ulteriori studi per indagare i meccanismi alla ...

