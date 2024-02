Smog | il Wwf chiede domeniche senza auto a Legnano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Legnnao (Milano), 21 febbraio 2024 - L’amministrazione comunale legnanese raccoglie l’invito del WWF e rilancia per un’iniziativa contro l’inquinamento atmosferico. Proprio dal confronto con il WWF Insubria, ieri sono già cominciati i contatti con alcune realtà che si occupano di inquinamento, aria e verde (associazioni ambientaliste del territorio e PAM) per un incontro in tempi stretti per condividere una strategia che possa mettere a sistema gli sforzi per l’ambiente chee altri Comuni della zona stanno portando avanti anche interessando Città Metropolitana e Regione. "Ringrazio, condivido e raccolgo l’invito arrivato ieri dal WWF per combattere i livelli di inquinamento atmosferico in queste settimane – sottolinea il sindaco Lorenzo Radice. – Come città stiamo facendo tanto: dalla riduzione dei riscaldamenti negli edifici pubblici ai lavori di ...