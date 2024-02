Smog | Grandi | ‘verde urbano può essere salvifico’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 feb. (Adnkronos) – “Credo che mai come oggi, dopo quello che stiamo vivendo in questo momento nella Pianura Padana, dove si registra un livello di inquinamento che non puòignorato, c?è bisogno di comprendere quanto il verde, il paesaggio, il suolo, gli alberi e i prati possano avere una funzione salvifica”. Queste le parole dell?assessora all?Ambiente e al Verde del Comune di Milano Elena, intervenuta nel corso del panel ‘Il verde e la salute sono il futuro delle nostre città’, svoltosi nel corso della giornata inaugurale dell?ottava edizione di ‘MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde’, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 21 al 23 febbraio. “Anche se rispetto al 1960 i livelli di inquinamento sono scesi, questo non può bastare a consolarci – spiega l?assessora ...