Smog | Gancia Lega | ‘direttiva Ue migliorata ma voteremo contro’

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo finalmente concluso i negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio sulla direttiva sulla qualità dell?aria, raggiungendo un accordo non ancora soddisfacente seppur migliorativo rispetto al testo approvato in Parlamento. Va riconosciuto un miglioramento con l’importante modifica all’articolo 18, che estende la deroga di 10 anni, dimostrando un’attenzione verso le specifiche esigenze delle regioni particolarmente sensibili, date le particolari condizioni orografiche del territorio, come per esempio le regioni della Pianura padana. Tuttavia, non possiamo nascondere le nostre preoccupazioni riguardo alla decisione di mantenere standard basati su valutazioni di impatto che non fotografano adeguatamente la realtà dei dati di campionamento del 2020, con il rischio concreto di innescare processi di deindustrializzazione, incidendo negativamente sulle ...