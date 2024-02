Slitta la decisione sull' estradizione di Assange

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nessuna sentenza per Julian: il giornalista dovrà ancora attendere per il verdetto dell'Alta Corte di Londraa richiesta dinegli Usa

Tutti i fari puntati su Victor Osimhen . È il capocannoniere dello scorso campionato e il giocatore più significativo in casa Napoli ,... (calciomercato)

Sicilia, formazione professionale: slitta il click day per il bando da 80 milioni: PALERMO – Era il giorno del click day per l’avviso 7 della Formazione professionale. La procedura è stata prorogata di due settimane in attesa che il Tar decida sul ricorso di alcuni entri esclusi. Il ...

Il Decreto Salva-Superbonus diventa legge: ecco le novità: Tutte le novità Cessione e sconto in fattura: la comunicazione slitta al 4 aprile La scadenza per la comunicazione ... subirà una proroga al 4 aprile. Questa decisione, che deve ancora ufficializzata ...

Dl Elezioni, slitta la votazione in Commissione. Maggioranza ancora spaccata sul terzo mandato, mentre il Pd deciderà domani: Slitta alla prossima settimana la votazione in commissione del Dl Elezioni. Intanto in maggioranza è ancora scontro sull'emendamento sul terzo mandato.