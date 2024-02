Skicross | Coppa del Mondo Reiteralm | i convocati dell’Italia Deromedis a caccia del terzo successo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Manca sempre meno all’inizio della tredicesima tappa delladel2023-2024 di, in scena da giovedì 22 a domenica 25 febbraio sulle nevi di(Austria), località che ospiterà il terzultimo appuntamento della stagione (dopo la cancellazione delle gare a Oberwiesenthal inizialmente previste per la prossima settimana). Come sempre i riflettori saranno puntati sull’asso della Nazionale azzurra Simone, atleta che dopo un inizio di stagione alquanto balbettante ha alzato l’asticella nell’ultimo mese, trovando il primodella carriera sul tracciato di St. Moritz e conquistando nuovamente la vetta a Bakuriani. A fiancheggiare l’azzurro ci saranno poi Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni. Ski Cross, ...