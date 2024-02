Sirri e Senigagliesi a riposo precauzionale Rientreranno oggi | recupera anche Bontà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ripresa degli allenamenti, ieri, per la Samb che prima di cominciare a sudare, ha dovuto fare i conti con il pareggio maturato domenica a Fossombrone. Il giorno dinon ha sedato la rabbia della partita che è costata due punti di svantaggio sul Campobasso di nuovo capolista. Confronto e poi allenamento. Sono rimasti fermi acapitan, mentre si è allenato a parteche era dovuto rimanere fermodomenica. Tuttiregolarmente in gruppo. Mister Lauro dovrebbe poter contare sull’intera rosa a disposizione per il prossimo impegno. La squadra sabato pomeriggio partirà in ritiro in vista della trasferta di domenica a Riccione.