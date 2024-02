Sinwar traditore | i palestinesi di Gaza contestano Hamas a Rafah

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Circolano in rete almeno tre video che mostrerebbero una manifestazione serale svoltasi nella Striscia di: una insolita protesta nei confronti die del suo leader Yahya(probabilmente ora in fuga in Egitto). Un canale Telegram anti-chiamato “’s Liberators” ha diffuso nuovi video che documentano apparentemente le proteste contro il gruppo terroristico, che si sarebbero svolte nella scorsa notte nella Striscia. Nei brevi filmati, che secondo quanto riferito sono girati a, la città del sud dove oltre un milione di sfollati disi stanno rifugiando dalla fuga, e a Jabaliya, nel nord della Striscia, si vedono persone che scandiscono slogan contro i leader di. I manifestanti urlano in arabo: “Ascolta ascolta ...

