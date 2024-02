Sinner ha fatto qualcosa di epico | a Federer | Djokovic e Nadal non era riuscito

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Jannikcontinua a regalarci gioie: dopo gli Australian Open, l’altoatesino trionfa anche a Rotterdam e sfata un tabù, conquistando il terzo posto nel ranking Gli altri tennisti sono avvisati: Jannik, in questo 2024 e oltre, farà sul serio, e tanto. La finale delle Atp Finals contro Novakè l’ultima partita persa dal 22enne altoatesino, era il 19 novembre a Torino, poi solo successi pesanti, anzi pesantissimi. Il primo in Coppa Davis assieme a tutto il team azzurro capitanato da Fabio Volandri, poi gli Australian Open, e quindi il primo titolo Major della carriera, qualche giorno fa, poi l’Atp 500 di Rotterdam. In cui sì, ha faticato un po’ contro Alex De Minaur, ma è anchea chiudere la pratica in due set perdendo solo due servizi contro i quattro dell’australiano, che contro il nostro ...