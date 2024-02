Sinistra sociale e sinistra politica Dc Un giacimento per i cattolici

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il passato non può essere cancellato. Soprattutto quando si affronta il tema del recupero di credibilità e del rinnovamento della. È stato non a caso il grillismo, cioè il principale distillato del populismo anti politico e demagogico del nostro paese, a compiere un’operazione di criminalizzazionedi tutto ciò che è riconducibile al passato. E questo perché le forze populiste non hanno alcuna culturaalle spalle e nessun riferimento ideale definito se non quello di cancellare, e ridicolizzare, tutto ciò che è minimamente legato al passato. Di qualsiasi natura sia. Ora, per fermarsi ad un rinnovato impegno politico e pubblico deiitaliani e pur senza cadere nella tentazione nostalgica e nella banale esaltazione del passato, forse è arrivato anche il momento per recuperare il meglio ...