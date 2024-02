Simone Inzaghi surclassa Simeone | così l’Inter ha vinto il primo round

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nell’attesissimo confronto trae l’Atletico Madrid in Champions League, il destino del campo è stato scritto non solo dalle qualità dei calciatori, ma anche e soprattutto dalle differenze in panchina nella preparazione della partita. Il tecnicosi è confermato un top e ha dimostrato di essere all’altezza di sfidare e superare uno dei più acclamati strateghi del calcio mondiale, Diego Pablo. La partita di andata degli ottavi si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Arnautovic. L’allenatore italiano ha letteralmenteto il suo collega argentino, dimostrando un’intelligenza tattica e una capacità di adattamento ad ogni partita e situazione di gioco. Uno degli aspetti più sorprendenti è stata la capacità didi neutralizzare ...

