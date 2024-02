Simona Tagli | avete mai visto la figlia? Una vera bellezza | la supera in tutto e per tutto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)sta stupendo tutti al Grande Fratello con la sua intelligenza e ironia ma sai chi è sua? Scopriamolo insieme. Nonostante siano trascorsi cinque mesi dalla prima puntata del Grande Fratello, nella casa più spiata d’Italia continuano a fare il loro ingresso nuovi concorrenti. L’ultima è statache dopo un periodo lontana dal mondo dello spettacolo si è messa in gioco come coinquilina del reality in onda su Canale 5., nuova concorrente del Gf – screen video Mediaset- -cityrumors.itAppena entrata (nella puntata trasmessa il 5 febbraio 2024), si è subito schierata dalla parte di Beatrice Luzzi, molto attaccata dagli altri concorrenti. Ma chi è? Nata a Milano nel 1964, negli anni è ...