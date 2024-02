Sicurezza per la palestra di arrampicata con la parete più alta d' Europa con l' illuminazione di emergenza Schneider Electric

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) - 21 febbraio 2024. Level 24, una tra le palestre dipiù grandi in Italia, ospita lapiùd', di ben 24 metri. La struttura si trova a Casalecchio di Reno (Bologna) ed opera a servizio degli sportivi del territorio, professionisti e non, che devono poter frequentare lain completa. In un ambiente di così vaste dimensioni, con un'altezza fuori dal comune, la, dipende anche dalla garanzia di unaefficace ed efficiente e sempre funzionante. Per rispondere a questa esigenza, Level 24 ha scelto di affidarsi alle tecnologie per l'didi, trovando nell'offerta ...

PROVINCIA L’AQUILA: NASCE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’, 1 MLN PER NUOVA DELEGA MANUTENZIONE FIUMI: Da ultimo è stato eseguito l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) che ha ricompreso il programma di messa in sicurezza di ponti e viadotti per 4 milioni di euro e diversi ...

Udine. Risse e baby gang, più mezzi e più agenti in campo contro gli episodi in città: Sono arrivato ieri al termine della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, alla presenza del prefetto Domenico Lione. Il vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi ha spiegato ...

“Non è più accettabile morire di lavoro”, presidio Cgil e Uil: “Non è più accettabile morire di lavoro, il tema della sicurezza deve diventare prioritario per il Governo”. E’ la posizione di Cgil e Uil, che hanno promosso un presidio davanti alla prefettura nella ...