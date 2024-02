Sicurezza La Cgil è pronta a dare battaglia | Adottiamo il protocollo per i lavori del Giubileo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Le amministrazioni provinciali adottino ilper idelsottoscritto dal sindaco di Roma in veste di Commissario straordinario per il, dai sindacati dell’edilizia e dalle associazioni datoriali. Rappresenta un modello che deve essere esportato e generalizzato a tutte le opere, sia pubbliche che private; ci si attivi immediatamente aprendo un confronto con le parti sociali". A firmare la proposta è il segretario delladi Massa Carrara, Nicola Del Vecchio, alla vigilia delle due ore di sciopero generale nazionale nei settori edile e metalmeccanico indette per oggi assieme al sindacato Uil. "Non bastano il cordoglio e lo sdegno, non bastano, dobbiamo agire. Questa strage va fermata. In tantissimi andremo a Firenze dove, davanti al Cantiere di via Mariti, ...