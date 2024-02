Si lancia con la tuta alare e precipita | Alessandro Fiorito muore dopo un volo di 300 metri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un altro terribile incidente si è verificato in montagna., pilota di linea, è mortoessersito con ladalla parete del Forcellino, ad Abbadia Lariana, un Comune in provincia di Lecco. Qualcosa però non deve aver funzionato durante il lancio perché il paracadutista èto da un’altezza di circa 200-300.Leggi anche: Tragedia in montagna: escursionista di 26 annisotto gli occhi dell’amico La dinamica dell’incidente Una persona che ha assistito alla drammatica scena ha avvertito subito i soccorsi che sono giunti sul posto in pochi minuti. Il soccorso alpino ha fatto partire le ricerche diil cui corpo è stato poi ...