Si apre una voragine al Vomero | inghiottite due auto | VIDEO

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alle cinque di questa mattina una grossasi è aperta a Napoli, nel quartiere. Interessato il manto stradale di via Morghen, angolo via Bonito. Come si riferisce in una nota di palazzo San Giacomo, il crollo ha inghiottito un albero e due vetture in transito. Sfiorata la tragedia: gli occupanti, salvati dai vigili del fuoco, non hanno riportato gravi conseguenze. Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa, nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire. A seguito dell'interruzione della fornitura idrica nella zona del crollo, sono state chiuse tre scuole della zona, il Liceo Sannazaro, la Scuola Media Viale Delle Acacie e la Scuola Primaria Caccavello.

