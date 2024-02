Shiva esce dal carcere e va ai domiciliari | aveva reagito sparando a due giovani esperti di arti marziali

San Benedetto del Tronto - Il rapper Shiva esce dal carcere: Il Gip di Milano ha concesso gli arresti domiciliari per il trapper 24enne Shiva, accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. L’artista, molto famoso tra i ...

Samb calcio a 5, Collini suona la carica per il finale di stagione: “Conquistiamo il secondo posto”: SAN BENEDETTO DEL TRONTO. La Samb calcio a 5 e il presidente Alessio Collini suonano la carica. I rossoblu oggi occupano il quarto posto nel girone C di Serie C2 e, in vista delle ultime uscite, chied ...

Samb, Bontà torna in gruppo ed è convocabile per la trasferta di Riccione: SAN BENEDETTO DEL TRONTO. La Samb aumenta i giri del motore in vista della difficile gara di domenica 25 contro lo United Riccione. Come noto, il settore ospiti dello stadio Italo Nicoletti è sold out ...