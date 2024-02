Sfalci in Padule | le nuove regole portano all’abbandono del territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Il nuovo regolamento regionale per glineldi Fucecchio, va nella direzione opposta alla tutela del nostroe mette in seria difficoltà coloro che lavorano nell’area. Di fatti pone le basi per l’abbandono del". Questo uno dei punti dell’intervento del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi, del capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli, il consigliere regionale FdI e vicepresidente della Commissione ambiente Alessandro Capecchi e del candidato sindaco di centrodestra a Fucecchio Vittorio Picchianti. Sul tema delle difficoltà nell’ottemperare alle operazioni di pulizia delalla luce della nuova regolamentezione regionale che impedisce l’uso di strumentazioni rumorose, si è aperto un dibattito che coinvolge sia ...