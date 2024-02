“Sette anni a Portus” | Poggio | “Il Museo delle Navi è un’eccellenza del territorio”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Fiumicino, 21 gennaio 2024 -“Ho partecipato con molto interesse ieri all’inaugurazione della mostra ‘’ allestita all’interno delromane di Fiumicino. Iniziativa, realizzata dall’Università spagnola di Huelva in collaborazione con il Parco archeologico di Ostia antica, che testimonia il percorso straordinario di restauro di due anticheromane e i lavori di scavo e ricerca, di 7, nei porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino”. E’ quanto si legge in un comunicato firmato dall’aassessore alla Cultura, Turismo, Sport, Giubileo, Lavoro e Formazione professionale Federica. L’evento è stata un’occasione per tornare a sottolineare l’importanza di connettere, in maniera più organica, ...