Serie d maschile L’Invicta batte 3-1 il Cascine Empoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Continua il cammino vincente delvolleyball nel torneo di. La giovane squadra allenata da Enrico Ferrari, nell’anticipo di campionato, ha battuo 3-1 in casa ilVolleysul campo del PalaMaroncelli di Marina di Grosseto per la tredicesima giornata di campionato: 25-27, 25-18, 25-19, 25-12. Grossetani in testa alla classifica del girone B, nonostante l’inizio di incontro sia stato da dimenticare, visto come i ragazzi di Ferrari hanno tardato ad entrare in partita commettendo molti errori, cedendo il primo set ai vantaggi dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale. Nei set successivi il servizio è migliorato, la difesa è salita di rendimento e tutta la squadra ha aumentato il ritmo del gioco. Tanto che il secondo set è stato vinto 25-18, il terzo 25-19 e l’ultimo ...