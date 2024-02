Serie C 2023 24 | il Renate rimonta l’Atalanta U23 | finisce 2-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel recupero del 23esimo turno diU23 si fare dale fallisce così l’assalto alla terza posizione in classifica nel girone A. Allo stadio Comunale di Caravaggio2-2, con gli orobici che sprecano un doppio vantaggio. Jimenez al 24? sblocca la sfida, e nella ripresa al 53? sigla la doppietta personale e raddoppia per la squadra padrona di casa. Le Pantere però non si perdono d’animo, e al minuto 72 Paudice accorcia le distanze e accende una miccia di speranza per la formazione ospite. Ilsi riversa così nella metà campo offensiva e dieci minuti più tardi trova il gol del pareggio con Sorrentino, che fissa il risultato sul definitivo 2-2. Occasione persa per, che rimane così al quinto posto con 45 punti, mentre ...