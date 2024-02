Serie C 2023 2024 | l’ultima batte la penultima | all’Alessandria il recupero con la Pro Sesto

I dati sulle ispezioni nel settore edilizio fatte nel 2023 sono allarmanti: su quattro controlli Le misure al vaglio Ma al vaglio ci sono anche tutta una serie di misure sul tema prevenzione, come l'

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si riapre la lotta per evitare la retrocessione diretta nel girone A di. Neldella venticinquesima giornata, l’Alessandria torna alla vittoria dopo un’infinità di tempo ela Proallo stadio Ernesto Breda con un blitz in trasferta che non consente ai grigi di abbandonare l’ultimo posto in classifica, ma che permette di portarsi a -2 proprio dai lombardi penultimi, riaprendo così la corsa alla zona playout che in questo caso rappresenta una sorta di scudetto tra i due fanalini di coda abbastanza staccati dalle altre. La squadra piemontese la sblocca nel primo tempo grazie a Samele poco dopo la mezzora di gioco, al 54? Siafa trova il raddoppio ma c’è subito la risposta di Bruschi che la riapre a mezzora dalla fine. Gioco enormemente spezzettato negli ...