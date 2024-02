Serie a2 Perini lascia Vigevano | Ero qui per un progetto chiaro ma le cose sono cambiate»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sebastianha rassegnato le dimissioni da presidente della Elachem. Il massimo dirigente ducale, da due anni in Lomellina, ha comunicato nel pomeriggio di ieri la sua decisione irrevocabile. Un terremoto che ha spiazzato tutti. La squadra è in piena corsa per la salvezza in A2. Nei prossimi giorni si riunirà l’assemblea dei soci, chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione che è decaduto. "È stata una decisione che ho assunto con dispiacere, ma anche con serenità – spiega l’ormai ex-presidente ducale –arrivato adue anni fa, per portare la società a dimensione nazionale e renderla appetibile a possibili investitori. Credo che di lavoro ne sia stato fatto molto. Poi però ho capito che si era concretizzata una inversione di tendenza rispetto a questo. ...