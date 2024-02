Serie A2 Aradori e compagni di nuovo in palestra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Primo giorno di lavoro in casa Fortitudo. Da questa mattina al PalaZola, la formazione di Attilio Caja torna in campo per preparare le prossime sfide. Con il rinvio della sfida con Treviglio inizialmente prevista per domenica e rimandata al 10 aprile, i biancoblù hanno potuto usufruire di un giorno di riposo in più rispetto al solito. Sono stati due giorni di riposo fisico e mentale utilissimi per ricaricare le pile, così come la settimana che attende la Effe, quasi al completo con le assenze di Taflaj in nazionale albanese e di Fantinelli infortunato, saranno giornata ideali per ritrovare una buona condizione fisica. Intanto dopo la vittoria nel postitico di Torino su Piacenza per 91-86 e in attesa del recupero tra Latina e Udine del 6 marzo si va delineando la classifica del girone Rosso. La classifica: Forlì 40; Fortitudo Bologna 36; Udine e Verona 32; Trieste 28; Cento 22; Rimini, ...